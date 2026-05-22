住人の母娘が殺害された集合住宅＝4月8日、大阪府和泉市大阪府和泉市の集合住宅で住人の母娘が殺害された事件で、府警は22日、母親＝当時（76）＝への殺人容疑で無職杉平輝幸容疑者（51）を再逮捕した。府警によると「間違いない」と容疑を認めている。容疑者は娘の社会福祉士＝当時（41）＝の元交際相手とみられる。娘への殺人容疑で1日に逮捕されていた。再逮捕容疑は4月8日午前、和泉市の集合住宅一室で母親の首などを刃