日本記者クラブで記者会見するUNRWAのクリスチャン・ソンダース事務局長代理＝22日午前、東京都千代田区国連パレスチナ難民救済事業機関（UNRWA）のクリスチャン・ソンダース事務局長代理は22日、東京都内の日本記者クラブで記者会見した。パレスチナ自治区ガザで、イスラエルとイスラム組織ハマスの昨年10月の停戦発効後も人々の暮らしの厳しさは「変わっていない」と訴え、状況改善のため「日本は平和国家として強い役割を果た