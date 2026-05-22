6万3000円台を回復し、終値での史上最高値を更新した日経平均株価を示すモニター＝22日午後、東京・東新橋22日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が大幅に続伸した。節目の6万3000円台を回復し、約1週間ぶりに終値での史上最高値を更新した。終値は前日比1654円93銭高の6万3339円07銭。前日の米国株高を好感し、株価水準が高い人工知能（AI）や半導体関連銘柄が買われて相場を押し上げた。東証株価指数（TOPIX）は38.65