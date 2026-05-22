男子プロバスケットボールのＢリーグは２３日からチャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が神奈川・横浜アリーナで行われる。開幕を前日に控えた２２日、会場で島田慎二チェアマンが会見した。西地区優勝の長崎と同３位の琉球の対戦を前に「１０年目のフィナーレ。最後の中央開催でのファイナルとなる。今シーズンの最強の２チームが決することになった。私も楽しみ」とリーグ１０年目の最後の勝負を心待ちとした。長崎は創設５年目で