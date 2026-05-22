◇第56回九州アマゴルフ選手権最終日（2026年5月22日北九州市門司ゴルフ倶楽部＝6685ヤード、パー71）4日間72ホール競技の最終ラウンドが行われ、前日9打差の6位だった小窪都斗（21＝大阪学院大4年）が通算5オーバー、289で逆転優勝を決めた。前半アウトで2ボギーが先行したが、8番で5メートル、9番は1・5メートルを沈め、イン10番パー5では第3打をピン側30センチに寄せて3連続バーディー。終盤の16、17番も連続バーディー