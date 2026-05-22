NHK「おかあさんといっしょ」第19代目うたのおねえさんを務めた歌手はいだしょうこ（46）が22日、フジテレビ系「ぽかぽか」にゲスト出演。うたのおねえさんのオーディションを受ける前のエピソードを語った。はいだは「私は宝塚の後にうたのおねえさんをしたんですけど、よく『宝塚辞めたのはうたのおねえさんが決まってたから』って言われることあるんですけど、全然決まってなくて」と説明。たどってきた道を時系列で語った。は