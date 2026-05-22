【BitSummit PUNCH】 開催期間：5月22日～5月24日 開催場所：京都みやこめっせ 東映ゲームズは、京都みやこめっせにて5月22日より開催中のイベント「BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）」でPC用アドベンチャー「HINO（ヒノ）」を試遊出展している。 東映ゲームズは、映画でおなじみの東映が4月に立ち上げたゲーム事業ブランド。東映のオ&