IVEのウォニョンが、まさに“ヤング＆リッチ”なスケールを誇る自宅を公開した。5月21日、ウォニョンは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ウォニョン、約14億円の豪邸公開！“高級インテリア”の数々…公開された写真のウォニョンは、大きな窓の向こうにロッテワールドタワーとソウルの街並みがパノラマのように広がるリビングを背景に、リラックスしながらもスタイリッシュなポーズを決めている。なか