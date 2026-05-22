BTSが、アメリカのスタジアムを紫色に染め上げた。BTSは5月16日、17日、19日（現地時間）の3日間、アメリカ・スタンフォード・スタジアムで「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN STANFORD」を開催し、約15万2000人の観客を動員した。【話題】「上位5%」SUGA、アメリカでの超人ぶりが話題当初予定されていた公演は、チケット販売開始直後に全席完売。追加公演も超高速でソールドアウトを記録した。1921年に開場したスタンフォード・スタ