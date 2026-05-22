ダイショーは今春、オイルベースの調味料「つけ旨オイル」を発売した。肉や魚に漬け込んで下味をつけたり、他の調味料と組み合わせて味付けをアレンジしたりと汎用性が高いことが特徴だ。国内の調味料市場が成熟する中、同社はつけ旨オイルを“インフラ調味料”に位置づけ、新たな需要の創出を図る。◆下味冷凍や作り置きにも対応2026年3月に発売したつけ旨オイルは、調理時に油をひく手間を省き、味付けまでできる調味料だ。料理