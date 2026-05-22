LBX MORIZO RRのボディカラーに「ニュートリノグレー&ブラック」を新設定 レクサスLBXモリゾウRR｜ボディカラー：ニュートリノグレー&ブラック LBX MORIZO RRは、モリゾウことマスタードライバーである豊田章男会長とともに、レクサスらしい上質な走りと洗練されたデザインはそのままに、クルマとの対話を楽しみ、思わず笑みがあふれ、非日常の高揚感を味わえるハイ