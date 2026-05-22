ショコラ専門店「ベルアメール」から、梅雨から夏へ移り変わる季節にぴったりの華やかなグラスデザートが登場♡紫陽花をイメージした幻想的な「紫陽花フロマージュ」をはじめ、カフェドリンク風の「ジュレ カフェ」や、レトロ可愛い「ジュレ クリームソーダ」など、見た目にも涼やかな限定スイーツがラインナップ。この季節だけの特別な味わいに注目です。 紫陽花を表現した幻想