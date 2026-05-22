株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が22日、自身のXを更新し、スクリーンショットを投稿しながら、株取引において誤発注したことを嘆いた。【画像】気になる！桐谷さんが誤発注した株の銘柄定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「今日は山形市で講演。今新幹線の中で弁当を頂いたとこ。18日の駅弁は、私にとって初の1500円越え(2050円)。今日のは1280円お茶