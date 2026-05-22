モデルの山田優（41）が22日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「素敵な場所で」と書き出した山田。「ハッピーなお姉さま方とお洒落してDinner」とつづって都内の夜景が一望できる場所からの様子をアップした。ファンからは「輝きすぎてます」「優さん大好きです」「夜景に負けない美しさ」などのコメントが寄せられた。