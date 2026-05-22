東京大学大学院での共同研究で便宜を図る見返りに、研究相手から性風俗店などで接待を受けた罪に問われた元特任准教授に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。東京大学大学院の元特任准教授・吉崎歩被告は、2023年から翌年にかけて、共同研究で便宜を図る見返りに、日本化粧品協会・代表理事の引地功一被告から、高級クラブやソープランドで196万円相当の接待を受けた罪に問われています。東京地裁は22日の判決で「接待の