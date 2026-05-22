お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（42）が22日、自身のインスタグラムを更新。X（旧ツイッター）のアカウントが乗っ取られたことを報告した。バービーはストーリーズで「私のX（旧Twitter）アカウント（＠Barbie_Babiro）が、現在第三者によって完全に乗っ取られています」と伝えた。現状を「名前がアラビア語に変わっていますが、現在私は一切ログインできておらず、乗っ取りさんが操作している状態です」と明かし