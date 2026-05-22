東京・有楽町に2026年7月10日(金)にオープンするYURAKUCHO MUSEUM(東京国際フォーラム B1階)で、同日から9月6日(日)まで開催される「可愛いだけじゃない!?ピングー展」。その展示の見どころと、ミニチュア写真家・見立て作家の田中達也さんとのコラボレーションが発表された。チケットは2026年5月23日(土)12時よりイープラスで販売開始。開幕前に購入した人には、「ピングー」のオリジナルクリアしおり(全5種)が付いてくる特典もあ