中国の火星探査機「天問1号」がこのほど、火星軌道上から太陽系に飛来した「星間訪問者」の鮮明な撮影に成功し、その特異なダスト活動の情報を取得したことが20日、中国科学院国家天文台への取材で分かった。関連研究成果は「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ（The Astrophysical Journal Letters）」に掲載された。科技日報が伝えた。この星間訪問者は「3I/ATLAS」と呼ばれる天体で、天文学者によって確認された3番目の