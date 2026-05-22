トヨタ「GR86」受注停止で広がる注目トヨタのFRスポーツカー「GR86」が現在、受注停止となっていることが話題になっています。背景にどんな事情があるのか、ユーザーの関心も高まっている状況です。2021年10月に登場したGR86は、全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mmという扱いやすいサイズのFRスポーツカーです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「GR86」です！ 画像で見る！（55枚）先代「86」と同じくスバルとの共同開