岐阜県郡上市の標高約1000ｍの花畑で、「ネモフィラ」が見頃を迎えています。 【写真を見る】“青の風景”が一面に 標高約1000ｍで｢ネモフィラ｣見頃 遠くの白山連峰にはまだ雪が… 岐阜･郡上市のひるがの高原 牧歌の里 ネモフィラは、北米原産の1年草で直径3センチほどの青い花を咲かせます。標高約1000ｍにある「ひるがの高原 牧歌の里」は、名古屋よりも気温が5℃から8℃ほど低く、遠くに見える白山連峰にはまだ雪が残っていて