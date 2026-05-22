キュラソーサッカー連盟（FFK）は現地５月21日、北中米ワールドカップで着用する新１stユニホームを発表した。北中米カリブ海予選のグループＢを首位で通過したキュラソーは、悲願のＷ杯初出場を果たす。人口わずか15万人強で、大会史上“最少国”として大舞台に臨む。この新ユニは、チームの愛称『ブルーウェーブ』を体現するように、鮮やかな青を基調とし、袖部分には波模様が施されている。さらに襟元から肩にかけては、