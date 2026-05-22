タレントの菊地亜美が家族旅行で米ロサンゼルスに滞在。大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の先発試合を、ドジャースタジアムで現地観戦していたことを明かした。ＳＮＳに新規投稿して、家族でロスを訪れていたことを報告。「大谷翔平選手の先発の日とたまたま被り、こんな日はもうないと思いドジャースタジアムへ。本当に行って良かった。試合も勝って、最高の一日でした♥」と歓喜の時間を振り返った。「ちなみに長