テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の第8話が21日、放送され、影山優佳が演じる塔子のベッドでの妄想シーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【動画】「そりゃ怖いよね…」ベッドでの妄想シーンが描かれた影山優佳＆正名僕蔵原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネ