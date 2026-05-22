日本でも活躍し人気を集めている韓国アーティストのソン・シギョンが２０日、最近動画コンテンツで共演し話題となっているモデルの三吉彩花との関係について、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでコメントした。ソン・シギョンは「以前はどこの飲食店に行っても、（共演し親交を深めた）松重（豊）さんを連れて来たいと言っていたけど、最近は三吉彩花を連れ来たら喜ぶかなと思うようになった」と吐露。しかしすぐに、「僕が（三