トランプ米大統領が、ポーランドに追加で5000人の部隊を派遣すると発表した/Jacquelyn Martin/AP（CNN）トランプ米大統領は21日、米国がポーランドに追加で5000人の部隊を派遣すると発表した。ここ最近政権が進めてきた欧州駐留米軍削減の流れを覆す動きとみられる。1週間前には、ポーランドへの交代派遣が予定されていた戦闘部隊の派遣をヘグセス国防長官が中止していた。国防総省はこの決定について、「米国が必要としている時に