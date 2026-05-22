２２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１６５４円９３銭（２・６８％）高の６万３３３９円０７銭だった。２日連続で値上がりし、今月１３日につけた終値の最高値（６万３２７２円１１銭）を約１週間ぶりに更新した。前日の米国市場で、米国とイランの戦闘終結に向けた協議が合意に近づいたとの見方から、ダウ平均株価（３０種）の終値が約３か月ぶりに最高値をつけた。この流れを引き継いだ東京市