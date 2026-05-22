◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第2日（2026年5月22日東京・駒沢体育館）女子フリースタイル76キロ級で、24年パリ五輪王者の鏡優翔（サントリー）が準々決勝、準決勝の2試合に勝ち、23日の決勝進出を決めた。今大会は9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月の世界選手権（バーレーン・マナマ）の最終選考会を兼ねており、昨年12月の全日本選手権で2位にとどまった鏡が出場権を得るには、今大会の優勝と、その後の