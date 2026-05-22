22日、れいわ新選組の奥田ふみよ議員が防災庁設置法案について質問した。【映像】奥田議員が政府を「猛批判」した瞬間（実際の様子）奥田議員は冒頭、被災地の厳しい現状を挙げて政府の姿勢を疑問視し、「能登半島地震、奥能登豪雨から3年が経っています。被災者がいまだに苦しんでいるのは、公助が圧倒的に足りないからです。水道などライフラインの復旧は入札不調が相次ぎ、住宅再建も事業者が足りない。政府は全国から業者