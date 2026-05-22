沖縄県名護市辺野古沖で発生した船舶「不屈」などの転覆事故について、内閣府沖縄総合事務局は２２日、同船の船長だった金井創氏（７１歳事故により死去）を海上運送法違反の疑いで中城海上保安部に告発すると発表した。国が義務付ける事業登録を受けずに旅客運送を行っていた事実が確認された。同局が同志社国際高等学校へ行った事実確認などによると、金井氏は必要な海上運送法の事業登録を受けていないにもかかわらず、以