米Ａｐｐｌｅが提供する無料アプリ「ＡｐｐｌｅＳｐｏｒｔｓ」の日本向け提供が始まった。６月に開幕するサッカーＷ杯に向けた機能追加も発表され、スマートフォンを活用したスポーツ観戦環境は日々変化している。速報性やデータを重視するこのアプリは、速さとシンプルさに特化した。応援するチームやリーグを登録することで、スコアや統計データを瞬時に確認可能だ。動画視聴中や外出先でも、通知機能を利用してテキストベ