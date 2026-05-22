5月15日放送のライオンズナイターでは、エスコンフィールドHOKKAIDOの日本ハム―西武7回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの渡部聖弥選手にインタビューした模様を放送した。デッドボールを受けた右手親指の状態、3番打者としての考え方について訊いた。 ――右手の親指にデッドボールを受けてから4週間が経ちました。現在のケガの状態はいかがですか？ 渡部「すごくいい感じに回