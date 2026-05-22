5月22日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は、読売新聞の「中東のナフサ７９％減４月輸入原油は過去最大６７％」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 財務省が21日発表した4月の貿易統計によると、中東からの輸入数量は原素油が前の年の同じ月に比べて、67.2%減の384万キロリットルで過去最大の減少率となった。 ナフサなどの揮発油は79.4%減の34.2万キロリットルで、代替調達によりアメリカか