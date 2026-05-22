お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。5月22日の放送は、大竹まこと77歳のお誕生日をお祝い。サプライズゲストに『じゅん散歩』撮影中の高田純次氏が登場した。 太田アナ「大竹メインディッシュのコーナーですが、ここでスペシャルなゲストがスタジオに来てくださいました」 &