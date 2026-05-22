◆パ・リーグ西武―オリックス（２２日・ベルーナドーム）オリックス・石川亮捕手が今季初めて１軍に合流した。今季はファーム・リーグで１４試合に出場し、打率２割２分２厘、３打点の成績を残している。昨季の１軍出場は１試合にとどまったが、オリメン投票では上位に名を連ねるイケメンの人気捕手で「オリの太陽」の異名を誇る。若月、森友に続く存在として、縁の下の力持ちの役割を果たす。