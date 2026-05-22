2026年2月の衆院選挙で日本維新の会から立候補して落選した松浦大悟氏が5月20日にXを更新。韓国を訪問した高市早苗首相と韓国の李在明大統領のやりとりについて、「よくやってる」などと評価し、ネット上からさまざまな声を集めている。「あの韓国ともニコニコ笑顔で対応」高市首相は韓国で李大統領と共同会見を行ったほか、晩餐会にも出席した。その際、高市首相は李大統領に鯖江のメガネフレームを贈呈。大統領がそのメガネを掛