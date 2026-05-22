実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:00 結果0.3% 予想0.3%前回0.3%（前期比) 結果0.4% 予想0.3%前回0.3%（前年比) 結果0.5% 予想0.5%前回0.5%（季調前前年比)