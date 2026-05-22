英小売やや弱く、ポンドは対ドル、対円で小幅に売られる＝東京為替 英小売りが予想を下回ったことを受けて、ポンドは対ドルで1.3417ドルを付けた。ドル高の流れも重石。対円ではドル円の上昇で213.66円を付けた後、213.50円を付けた。 GBPUSD1.3423