【ユーロ圏】 フランス企業景況感（5月）15:45 予想94.0 前回94.0 ドイツIfo景況感指数（5月）17:00 予想84.2前回84.4 【トルコ】 貿易収支（4月）16:00 予想-85.0億ドル前回-112.0億ドル 設備稼働率（5月）16:00 予想N/A前回73.8% 【メキシコ】 実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）21:00 予想-0.8%前回-0.8%（前期比) 予想0.1%前回0.1%（前年比) 【カ