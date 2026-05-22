豪雇用統計が予想外の弱さ＝オセアニア為替概況 豪ドルは対ドルで0.71台推移が続いた。上下に目立った動意が見られず、朝からのレンジは0.7134－0.7156ドル。NZドルも対ドルで0.58台の狭いレンジのもみ合い。朝からのレンジは0.5869－0.5881ドル。 対円で豪ドルは113円台での推移。ドル円がやや重くなった昼過ぎに113.47円を付けたが、原油高を受けたドル高にドル円が159.10円台まで上昇したこともあり、午