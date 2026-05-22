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テクニカルポイントユーロポンド、中期的には保ち合い相場も、目先は下値模索 0.8758エンベロープ1%上限（10日間） 0.8704ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.8702200日移動平均 0.8700一目均衡表・雲（上限） 0.8694一目均衡表・雲（下限） 0.8685一目均衡表・転換線 0.8681100日移動平均 0.8675一目均衡表・基準線 0.867210日移動平均 0.865921日移動平均 0.8652