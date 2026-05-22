お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（54）が21日深夜、TBSラジオ「JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に遅刻した。オープニングで相方の小木博明（54）が「おぎです。おぎはやぎです。以上です」とあいさつ。「皆さん、心配しなくてもいいと思うんですけど…いません、矢作兼さん。兼さん、まだ来てないんですよ」と矢作の遅刻を明かした。番組開始から18分過ぎに矢作が「あの、ちょっと早いけど、梅雨入り