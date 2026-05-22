女優の戸田恵梨香（37）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。弱音を吐いた過去について語った。司会の黒柳徹子から「中学を卒業して東京で一人暮らし。高校行かないで一人暮らしって凄くありません？」と紹介され、神戸市出身の戸田は「今思うと本当に凄いことだなって思うんですけれど」と平然と話した。両親からは進学について「母は私と2人でいる時に、ひっそりと“学校に行ってほしい