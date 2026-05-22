日本国旗を傷つける行為を罰する「国旗損壊罪」創設に向け、自民党は、法律の骨子案を取りまとめました。今国会での成立を目指す考えです。【映像】「国旗損壊罪」今国会での成立を目指す考えの自民党骨子案では、日本国旗を大切に思う国民の感情を保護するため、国旗を公然と損壊・除去・汚損する行為を処罰対象とし、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。自ら国旗を傷つける様子を撮影し拡散する行為