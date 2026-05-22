日経平均株価はきょうも大幅に値上がりして、6万3339円と史上最高値を更新しました。【写真を見る】【速報】日経平均株価終値6万3339円で最高値更新米イラン戦闘終結への期待から買い注文が優勢の展開に長引く中東情勢の混乱が出口に向かうとの期待から、日経平均株価は再び勢いを増しています。きょうの日経平均株価の終値は、きのうより1654円高い6万3339円で、先週13日につけた6万3272円をわずかに上回り、最高値を更新して