沖縄県名護市の辺野古沖で船が転覆し、高校生ら2人が死亡した事故で、文部科学省は、安全管理が著しく不適切だったとして、学校側に是正を図るよう指導しました。【映像】松本文科大臣「著しく不適切であった」松本文科大臣「同志社国際高等学校における研修旅行については事前の計画や当日の対応、安全管理、教育活動の状況などの面で著しく不適切であったと考えております」3月、名護市辺野古沖で船が転覆し、武石知華さん（