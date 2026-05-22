サッカー日本代表の森保一監督（57）が22日まで更新されたDAZNのYouTubeチャンネルにゲスト出演。3人の息子たちにサッカーを指導したことはないと明かした。YouTubeチャンネルではDAZNで配信された「11Questions-森保監督にいまこそ聞きたい11の質問-」のショート動画に編集されたものが投稿された。この日は進行を務めた桐谷美玲から「5歳の息子が去年からサッカーを始めまして…でも5歳のサッカーなので、だんごサッカーで