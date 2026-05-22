栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役の少年らがそれぞれ別の場所から住宅に侵入している様子が、防犯カメラに映っていたことがわかりました。【映像】現場周辺を捜査する様子竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は14日、16歳の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。少年4人のうち3人が住宅に入りましたが、その後の捜査関係者への取材で3人は正面