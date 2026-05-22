UNRWA＝国連パレスチナ難民救済事業機関のソンダース事務局長代理は、イスラエルが破壊したUNRWA施設の跡地に軍事施設を建設する計画を承認したことについて、「国連の特権に違反する」と非難しました。ロイター通信によりますと、イスラエルは今年1月、占領地の東エルサレムにあるUNRWAの施設を破壊し、今月17日にはイスラエル政府がその跡地に軍の関連施設を建設する計画を承認しています。UNRWAのソンダース事務局長は22日、都