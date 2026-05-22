警察車両の赤色灯10代女性に性的暴行をしたとして、警視庁本富士署は22日までに、不同意性交の疑いで、いずれも東京消防庁の消防署員、渡辺勇樹容疑者（31）＝東京都北区＝と天野虎太郎容疑者（28）＝東京都江戸川区＝を逮捕した。警視庁への取材で分かった。2人の逮捕容疑は21日未明、東京都文京区にあるホテルで、女性に性的暴行をした疑い。本富士署によると、2人は20日夜、東京・上野の繁華街で10代の女性2人に声をかけ