富山空港の愛称「富山きときと空港」が変更される見通しとなった。県が積極的に売り込んでいる「寿司（すし）」や、外国人観光客に人気が高い近隣の「高山」（岐阜県高山市）を愛称に入れる案も出ている。国内外の認知度を高め、運休している国際定期便の再開や利用者増につなげたい考えだ。（松田拓也）２１日に富山市内で開かれた、県や経済団体、企業などでつくる「富山空港国際路線利用促進協議会」の総会で、「富山エアポ